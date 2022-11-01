Пхеньян предупредил о финальной фазе сценария ядерной войны США с КНДР

Сценарий ядерной войны США с КНДР вступил в финальную фазу, об этом говорится в заявлении северокорейского МИДа, текст которого приводит 1 ноября агентство ЦТАК.

Как напомнили в ведомстве, с 17 по 28 октября на территории Южной Кореи прошли крупномасштабные учения «Национальная оборона», а всего через несколько дней начались крупнейшие совместные американо-южнокорейские воздушные учения «Бдительный шторм».

По мнению МИД КНДР, нигде в мире не проходят такие военные учения, схожие по интенсивности и участию сил. Пхеньян считает, что учения носят особенно агрессивный характер, а среди отрабатываемых целей — «нанесение удара по стратегическим объектам КНДР во время войны на Корейском полуострове».

«США — единственная страна в мире, главной целью ядерной программы которой является свержение режимов. Они должны быть готовы заплатить равнозначную цену в случае попытки применить силу против КНДР», — добавили в ведомстве.

В Пхеньяне призвали США прекратить военные учения в целях деэскалации ситуации. КНДР примет все необходимые меры для защиты суверенитета своей страны, ее территориальной целостности и безопасности народа, говорится в заявлении.

Первые за пять лет крупные совместные военно-воздушные учения США и Южной Кореи под названием Vigilant Storm начались 31 октября. В них принимают участие 240 военных самолетов, в том числе новые самолеты-невидимки.

24 октября Южная Корея открыла предупредительный огонь из-за пересечения судном КНДР границы. Военные КНДР в свою очередь заявили, что позже южнокорейский военный корабль также пересек границу на западе Желтого моря, после чего народная армия КНДР произвела по нему предупредительные выстрелы.

14 октября сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным пуском двух стратегических крылатых ракет большой дальности. Две стратегические крылатые ракеты большой дальности, пролетев 10 234 сек., поразили цель на расстоянии около 2 тыс. км.