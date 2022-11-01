Российские волонтеры доставили партию медоборудования в Донбасс

Волонтеры фонда помощи детям Донбасса доставили партию медоборудования в ДНР и ЛНР. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

«В коробках, которые запечатлела наша съемочная группа, — оборудование для лабораторий, пробирки, тесты, — то, что сейчас так нужно, чтобы помогать самым маленьким пациентам медицинских учреждений. В больнице Горловки, которая оказывает медпомощь женщинам и детям, принимают жизненно важный гуманитарный груз», — уточнил Григорьев.

Корреспондент добавил, что гуманитарные эшелоны доставляют в Донецк и Луганск гуманитарный груз несмотря на обстрелы. Он уточнил, что вся привезенная помощь – адресная. Сначала организаторы собирали заявки от детских больниц и закупали все необходимое по спискам.

«В первую очередь это оборудование для реанимаций, оборудование для физиотерапии, для лабораторных исследований, оборудование для проведения всевозможных диагностик, сложное, аналитическое, комплексное оборудование и многие позиции по расходникам, которые сейчас так нужны в этих детских больницах», — рассказала директор благотворительного Фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Всего волонтеры привезли в ДНР почти 12 тонн оборудования. Еще один гуманитарный караван с медоборудованием встретили в Луганске.

«Это портативный аппарат. Передвижной. Очень удобно. Можно использовать в различных отделениях. Особенно актуально, у нас три отделения реанимации. Есть реанимация новорожденных», – отметили местные медики.

28 октября корреспондент «Известий» Егор Килдибеков сообщил, что гуманитарную помощь доставили в город Стаханов ЛНР. К жителям приехали несколько фур с необходимым для них грузом. Гуманитарную помощь доставила компания «Лига героев». Уточнялось, что она планирует расширить свою благотворительную программу на другие города Донбасса.

16 октября Минобороны рассказало, как военнослужащие Центрального военного округа оказали гуманитарную помощь жителям одного из населенных пунктов в ЛНР. Они раздали местным жителям продуктовые наборы и средства гигиены. В состав наборов включены крупы, макароны, масло, чай, консервы, сахар, сладости для детей и памперсы.

Ранее, 2 октября, бойцы группировки «Отважные» доставили гуманитарную помощь беженцам в ЛНР. Российские военные привезли консервы и крупы, сладости. В общей сложности 2,5 т гуманитарной помощи.

21 сентября военнослужащие ВС РФ организовали доставку гуманитарной помощи в виде продуктов, бытовой химии и одежды для воспитанников Терпеньевской специализированной школы-интерната Мелитопольского района Запорожской области.

До этого, 10 сентября, военнослужащие России доставили партию гуманитарной помощи населению Харьковской области. Как сообщается, мирная жизнь постепенно восстанавливается в освобожденных поселениях региона. В населенных пунктах снова есть электричество, работают магазины, аптеки, парикмахерские, кафе.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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