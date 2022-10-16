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Военнослужащие ЦВО оказали гуманитарную помощь жителям ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) оказали гуманитарную помощь жителям одного из населенных пунктов в Луганской Народной Республики. Об этом рассказало Минобороны России в воскресенье, 16 октября.

«Ребята, спасибо большое, что вы есть, что вы нас защищаете. Мы вас ждали. Я сама наполовину из России, у меня муж россиянин», — поделилась местный житель Ольга.

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Отмечается, что военнослужащие ЦВО раздали местным жителям продуктовые наборы и средства гигиены. В состав наборов включены крупы, макароны, масло, чай, консервы, сахар, сладости для детей и памперсы.

«Вооруженные Силы Российской Федерации доставили гуманитарную помощь. В нее входили мясные консервы, детское питание, разнообразные крупы, памперсы. Российские военнослужащие продолжают поддерживать мирное население», — заявил военнослужащий ВС РФ Виталий.

Ранее, 2 октября, бойцы группировки «Отважные» доставили гуманитарную помощь беженцам в ЛНР. Российские военные привезли консервы и крупы, сладости. В общей сложности 2,5 т гуманитарной помощи.

21 сентября военнослужащие ВС РФ организовали доставку гуманитарной помощи в виде продуктов, бытовой химии и одежды для воспитанников Терпеньевской специализированной школы-интерната Мелитопольского района Запорожской области.

До этого, 10 сентября, военнослужащие России доставили партию гуманитарной помощи населению Харьковской области. Как сообщается, мирная жизнь постепенно восстанавливается в освобожденных поселениях региона. В населенных пунктах снова есть электричество, работают магазины, аптеки, парикмахерские, кафе.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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