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Жителям Стаханова в ЛНР доставили гуманитарную помощь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В город Стаханов Луганской Народной Республики (ЛНР) доставили гуманитарную помощь. Об этом 28 октября сообщил корреспондент «Известий» Егор Килдибеков.

К жителям приехали несколько фур с необходимым для них грузом. По словам журналиста, Стаханов регулярно подвергается обстрелам, из-за чего разрушается городская инфраструктура.

«Стаханов расположен в нескольких десятках километров от линии боевого соприкосновения. Это тыловой и абсолютно мирный город, однако он регулярно страдает от обстрелов украинской реактивной артиллерии — дальнобойных систем HIMARS, которые националистам поставляют США. Уничтожается инфраструктура, повреждаются жилые дома, гибнут мирные жители», — отметил Килдибеков.

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Гуманитарную помощь доставила компания «Лига героев». Она планирует расширить свою благотворительную программу на другие города Донбасса.

«Непосредственное участие принимала компания «Лига героев» совместно с партнерами. В дальнейшем данную инициативу мы будем развивать в других городах», — сказал представитель компании Александр Горюнов.

Особо ценным грузом для жителей Стаханова стала строительная пленка, которая помогает быстро заменить выбитые после обстрелов окна.

«В составе гуманитарного груза в числе прочего — строительная пленка. Это один из самых востребованных материалов в городах, которые расположены близко к линии фронта. Дело в том, что от артиллерийских обстрелов чаще всего страдают окна. Иногда от взрывов они просто вылетают вместо со ставнями. Сейчас, в сезон холодов, самый просто и самый быстрый способ хотя бы временно изолировать квартиры — это заклеить окна пленкой», — рассказал Килдибеков.

16 октября Минобороны рассказало, как военнослужащие Центрального военного округа оказали гуманитарную помощь жителям одного из населенных пунктов в ЛНР. Они раздали местным жителям продуктовые наборы и средства гигиены. В состав наборов включены крупы, макароны, масло, чай, консервы, сахар, сладости для детей и памперсы.

Ранее, 2 октября, бойцы группировки «Отважные» доставили гуманитарную помощь беженцам в ЛНР. Российские военные привезли консервы и крупы, сладости. В общей сложности 2,5 т гуманитарной помощи.

21 сентября военнослужащие ВС РФ организовали доставку гуманитарной помощи в виде продуктов, бытовой химии и одежды для воспитанников Терпеньевской специализированной школы-интерната Мелитопольского района Запорожской области.

До этого, 10 сентября, военнослужащие России доставили партию гуманитарной помощи населению Харьковской области. Как сообщается, мирная жизнь постепенно восстанавливается в освобожденных поселениях региона. В населенных пунктах снова есть электричество, работают магазины, аптеки, парикмахерские, кафе.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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