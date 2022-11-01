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Эксперт рассказал об искусственном интеллекте в российских истребителях Су-57

Эксперт Питер Сучиу рассказал о работе ИИ в российских истребителях Су-57
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Искусственный интеллект (ИИ) в российских многофункциональных истребителях Су-57 выполняет функции второго пилота, собирает различные данные с датчиков и передает их человеку. Об этом рассказал военный эксперт Питер Сучиу в статье для издания 19FortyFive.

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По словам эксперта, ИИ планируют внедрять в самолеты шестого поколения. Высокопроизводительные процессоры превратят самолеты в летающие центры обработки информации, которые позволят пилотам молниеносно принимать решения, пишет он в материале от 28 октября.

Он подчеркнул, что в новых самолетах будут расширены возможности для выполнения боевых задач и значительно улучшится выживаемость.

Ранее, 25 октября, стало известно о прошедшем на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова в Жуковском первого полета модернизированного истребителя Су-57. Самолет пилотировал летчик-испытатель опытно-конструкторского бюро Сухого Сергей Богдан. Полет длился 56 минут и прошел без замечаний.

22 сентября «Ростех» рассказал, что новая партия истребителей Су-57 поступит в Воздушно-космические силы России в ближайшее время, а темпы производства самолетов будут увеличены.

В июне четыре Су-57 были задействованы в ходе спецоперации по защите Донбасса. Звено из четырех истребителей, связанных в единую информационную сеть уничтожили системы противовоздушной обороны украинских боевиков.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности и способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

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