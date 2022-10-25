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В Жуковском состоялся первый полет модернизированного истребителя Су-57

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Жуковском на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова состоялся первый полет модернизированного истребителя Су-57. Об этом 25 октября сообщила «Объединенная авиастроительная корпорация».

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Полет прошел 21 октября. Самолет пилотировал летчик-испытатель опытно-конструкторского бюро Сухого Сергей Богдан. Полет длился 56 минут и прошел без замечаний.

«На самолете проходит испытания комплекс бортового оборудования с расширенным функционалом, интеллектуальной поддержкой экипажа и возможностью применения широкой номенклатуры новых типов вооружения. Также на самолете обеспечена возможность установки двигателя второго этапа», — сообщили в пресс-службе.

22 сентября «Ростех» рассказал, что новая партия истребителей Су-57 поступит в Воздушно-космические силы России в ближайшее время, а темпы производства самолетов будут увеличены. Директор госкорпорации Сергей Чемезов сообщил, что Су-57 находятся в высокой степени готовности, машины поступят в ВКС РФ в текущем году.

В июне сообщалось, что Россия задействовала в ходе спецоперации по защите Донбасса звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть, чтобы уничтожить противовоздушную оборону противника.

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности и способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

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