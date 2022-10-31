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Разработан порядок применения законодательства о занятости в новых регионах России

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Минтруд разработал алгоритм применения законов о занятости населения в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях, сообщили журналистам 31 октября в пресс-службе ведомства.

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«Минтруд разработал порядок применения законодательства о занятости населения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с учетом особенностей для этих регионов в переходный период до 2025 года», — заявили в министерстве.

Отмечается, что документ опубликован для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов. 30 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав страны новых территорий.

В начале октября Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав России

Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года. Как заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, ускорение интеграционных процессов станет лучшим ответом на недружественные действия Запада.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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