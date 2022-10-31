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Группа «Ночные снайперы» представила клип на песню «Эйфория»

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Фото: youtube.com/Диана Арбенина и Ночные Снайперы
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Российская рок-группа «Ночные снайперы» представила новый видеоклип на песню «Эйфория». Ролик доступен на YouTube-канале музыкантов.

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Автором и режиссером ролика выступила дочь Никиты Михалкова Надежда, для которой этот клип стал дебютной работой в жанре. По ее словам, в клипе нужно было показать историю, которую рассказал автор песни: про людей, переживших ту самую эйфорию.

Лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина заявила, что клип «Эйфория» является музыкальным кино.

«Мне уже давно нравится снимать кино на свои песни. «Эйфория» это именно музыкальное кино, которое, надеюсь, будет существовать и как отдельное произведение», — приводит слова артистки НСН.

Кроме того, отмечает телеканал «78», трек станет заглавной композицией с грядущей пластинки.

24 октября музыкант Сергей Галанин, группа «СерьГа» и документальный проект «Один день: Новые герои» представили совместный клип на песню «Будем жить». Первая совместная работа музыкантов и документалистов посвящена воинам и мирному населению новых российских территорий, которые требуют уважать их выбор и с оружием в руках защищают свое право на жизнь.

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