Музыкант Сергей Галанин, группа «СерьГа» и документальный проект «Один день: Новые герои» представили совместный клип на песню «Будем жить». Видео опубликовано 20 октября в YouTube, сообщил 24 октября Telegram-канал «Дневник с фронта».

Клип, как и песня, посвящен судьбе Донбасса. Кадры, вошедшие в клип, — реальные съемки с территорий ДНР и ЛНР, их предоставил музыкантам документальный проект «Один день: Новые герои». Музыку песни написал Сергей Галанин, авторы слов — Владимир Скобцов и Сергей Галанин, исполнители — группа «СерьГа».

Первая совместная работа музыкантов и документалистов посвящена воинам и мирному населению новых российских территорий, которые требуют уважать их выбор и с оружием в руках защищают свое право на жизнь.

«Один день: Новые герои» — документальный проект, созданный военными журналистами и гражданскими активистами. Их фильмы и видеоролики рассказывают о героизме защитников Донбасса, их борьбе с киевским режимом, решенных боевых задачах и мечтах о мирном будущем.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. С 23 по 27 сентября в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав Российской Федерации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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