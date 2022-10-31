Туроператоры прокомментировали введение платной визы на Кипр

Введение на Кипре с 1 декабря платной визы не повлияет на турпоток на курорты этой страны из России, так как и ранее данное направление не пользовалось спросом. Об этом заявили «РИА Новости» представители туристической области в понедельник, 31 октября.

«Меньше, чем сейчас, турпоток туда уже не будет. Кипр не смог отстоять свое право хоть как-то поддерживать туристический поток из России, хотя наша страна была существенным игроком там», — отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Он добавил, что «полную картину можно будет увидеть ближе к лету», когда начнется туристический сезон.

Похожее мнение высказали и представители «Интуриста».

«Введение платных виз на спросе не отразится практически никак, так как после отмены прямых перелетов бронирований солнечного Кипра немного», — отметили в пресс-службе компании.

Ранее в этот день АТОР со ссылкой на Совет министров Кипра сообщила, что оформление визы для россиян с 1 декабря станет платным (в настоящее время для граждан РФ бесплатна). Сбор для взрослых заявителей составит €80, для детей с 6 до 12 лет — €40.

Кипр изменил визовую политику после того, как в сентябре Евросоюз приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ. Многие страны ЕС, среди которых Болгария, Финляндия, Литва, Эстония, Латвия, Польша и другие, повысили сумму визового сбора для россиян и увеличили время, необходимое для рассмотрения заявлений.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями» 6 сентября высказала мнение, что изменение визового режима ЕС с РФ — навязанное решение «заокеанских братьев и сестер».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 сентября заявил, что введение Евросоюзом визовых ограничений для россиян повлечет за собой серьезные ответные меры Москвы.