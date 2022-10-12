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Болгария остановила безвизовый въезд для россиян со служебными паспортами
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Болгария остановила безвизовый въезд для россиян со служебными паспортами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Власти Болгарии приостановили соглашение о безвизовом въезде в страну для россиян со служебными паспортами. Об этом 12 сентября сообщил телеканал БНТ.

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Решение было принято советом министров Болгарии. Оно вступит в силу 20 октября. Владельцы действующих служебных паспортов России не будут иметь права въезда, выезда, транзита и временного проживания в Болгарии без визы.

Ранее, 25 февраля, Советом Европы были введены аналогичные запреты на территории Евросоюза в отношении российских владельцев дипломатических паспортов. Болгария также присоединилась к санкциям.

С 30 сентября Финляндия закрыла границу для россиян по туристическим визам, попасть в страну можно только по гуманитарным причинам. В Норвегии также задумались о том, чтобы ограничить въезд туристов из России в страну через сухопутную границу.

С 19 сентября Литва вместе с Эстонией, Латвией и Польшей «из соображений безопасности» ввели запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза. Пересекать границы смогут граждане России, посещающие членов семьи. Также отмечалось, что исключительный въезд разрешен по гуманитарным соображениям и для диссидентов.

12 сентября прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом, подписанное 15 годами ранее. Теперь для оформления въездных документов в ЕС гражданам России потребуется заплатить €80 вместо €35. Кроме того, максимальный срок рассмотрения заявлений на визы будет продлен до 45 дней, а список необходимых документов расширен.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в беседе «Известиями» 6 сентября высказала мнение, что изменение визового режима ЕС с РФ — навязанное решение «заокеанских братьев и сестер».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 сентября заявил, что введение Евросоюзом визовых ограничений для россиян повлечет за собой серьезные ответные меры Москвы.

Ряд стран вводит антироссийские санкции на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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