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Кипр введет для россиян сбор за оформление национальной визы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Кипр с 1 декабря 2022 года введет визовый сбор за оформление национальной визы для россиян. Об этом 31 октября сообщает на своем сайте АТОР (Ассоциация туроператоров России).

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Стоимость оформления виз через посредников доходит до €3 тыс.

За взрослых заявителей за оформление национальной визы Республики Кипр придется заплатить €80, для детей с 6 до 12 лет — €40.

Сейчас национальная кипрская виза оформляется для россиян бесплатно. Срок рассмотрения заявления составляет от 3 до 5 рабочих дней.

Как напомнили специалисты, с сентября Евросоюз приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ, страны повысили сумму визового сбора для россиян и увеличили время, необходимое для рассмотрения заявлений.

Последним визовую политику изменил Кипр, в соответствии с решением правительства республики, с 1 декабря в РФ вводится визовый сбор за оформление кипрской национальной визы.

28 октября стало известно, что МИД России ведет переговоры с властями Кипра обо всех видах консульских услуг для проживающих в стране россиян. По данным ведомства, информация о возможном открытии авиасообщения между Россией и Кипром не соответствует действительности.

21 октября сообщалось, что 58% жителей Кипра выступили против санкций в отношении России. В то же время 54% опрошенных заявили, что правительство страны должно было осудить действия России в отношении Украины.

Сложности с полетами за границу у россиян возникли на фоне санкций Евросоюза, который закрыл для РФ воздушное пространство. Росавиация, в свою очередь, также ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.

Ряд стран вводит антироссийские санкции на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

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