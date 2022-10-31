Кипр введет для россиян сбор за оформление национальной визы

Кипр с 1 декабря 2022 года введет визовый сбор за оформление национальной визы для россиян. Об этом 31 октября сообщает на своем сайте АТОР (Ассоциация туроператоров России).

За взрослых заявителей за оформление национальной визы Республики Кипр придется заплатить €80, для детей с 6 до 12 лет — €40.

Сейчас национальная кипрская виза оформляется для россиян бесплатно. Срок рассмотрения заявления составляет от 3 до 5 рабочих дней.

Как напомнили специалисты, с сентября Евросоюз приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ, страны повысили сумму визового сбора для россиян и увеличили время, необходимое для рассмотрения заявлений.

Последним визовую политику изменил Кипр, в соответствии с решением правительства республики, с 1 декабря в РФ вводится визовый сбор за оформление кипрской национальной визы.

28 октября стало известно, что МИД России ведет переговоры с властями Кипра обо всех видах консульских услуг для проживающих в стране россиян. По данным ведомства, информация о возможном открытии авиасообщения между Россией и Кипром не соответствует действительности.

21 октября сообщалось, что 58% жителей Кипра выступили против санкций в отношении России. В то же время 54% опрошенных заявили, что правительство страны должно было осудить действия России в отношении Украины.

Сложности с полетами за границу у россиян возникли на фоне санкций Евросоюза, который закрыл для РФ воздушное пространство. Росавиация, в свою очередь, также ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.

Ряд стран вводит антироссийские санкции на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

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