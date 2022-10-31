Годовая инфляция в Эстонии превысила 22% в октябре

По итогам октября инфляция в Эстонии, предварительно, превысила 22% в годовом исчислении. Как сообщает 31 октября портал национального телерадиовещания ERR, окончательные и скорректированные данные департамент статистики Эстонии опубликует 7 ноября.

Согласно первому анализу ведомства, темпы инфляции в республике составили 22,4% в октябре по сравнению с тем же периодом в 2021 году. Сильнее всего подорожали энергоносители, продукты, табак, алкоголь, промтовары, а также услуги.

Октябрь — седьмой месяц подряд, когда Эстония демонстрировала наибольшие темпы роста цен среди стран Евросоюза (ЕС). Как сообщило европейское статистическое агентство Eurostat, инфляция в еврозоне в целом в октябре установила очередной рекорд —10,7% в годовом исчислении. В тройку самых проблемных стран ЕС по темпам инфляции, помимо Эстонии, вошли также Литва и Латвия. В этих странах в годовом выражении рост цен ускорился до уровня 22,0 и 21,8% соответственно.

31 октября также сообщалось, что инфляция в Польше выросла в октябре до 17,9%, побив тем самым рекорд почти 25-летней давности. Как указало главное статистическое управление республики, таких высоких показателей в Польше не регистрировалось с середины 1990-х.

Инфляция продолжает расти и в других странах. Так, 19 октября Бюро национальной статистики Великобритании сообщило, что годовая инфляция в стране по итогам сентября ускорилась до 10,1% с 9,9% месяцем ранее.

А 29 сентября Федеральное ведомство Германии по сбору, обработке и анализу статистической информации заявило, что инфляция в стране достигла исторического рекорда в 10%.

Еще в апреле президент России Владимир Путин заявил, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с Москвой, а также от части российских энергоресурсов нанес удар по экономике государств, где поднимаются цены и инфляция зашкаливает.