Инфляция в Польше достигла рекордных 17,9%

Инфляция в Польше выросла в октябре до 17,9%, побив тем самым рекорд почти 25-летней давности. Такие данные приводит Главное статистическое управление республики.

«Цены на потребительские товары и услуги, по предварительной оценке, в октябре 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 17,9%. А по сравнению с предыдущим месяцем на 1,8%», — говорится в отчете.

Там же указывается, что таких высоких показателей в Польше не регистрировалось с середины 1990-х.

Инфляция продолжает расти и в других странах. Так, 19 октября начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский рассказал «Известиям», что удержание годовой инфляции в ближайшие месяцы на уровне около 9–10% для Евросоюза уже будет считаться определенным успехом.

При этом он отметил, что резкий рост цен в еврозоне связан прежде всего с динамикой стоимости энергоносителей и негативными ожиданиями относительно поставок энергоресурсов в ближайшие месяцы.

Тогда же Бюро национальной статистики Великобритании сообщило, что годовая инфляция в стране по итогам сентября ускорилась до 10,1 с 9,9% месяцем ранее.

А 29 сентября Федеральное ведомство Германии по сбору, обработке и анализу статистической информации заявило, что инфляция в стране достигла исторического рекорда в 10%.

Еще в апреле президент России Владимир Путин заявил, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с Москвой, а также от части российских энергоресурсов нанес удар по экономике государств, где поднимаются цены и инфляция зашкаливает.