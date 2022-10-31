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Аналитик объяснил увеличение объемов поставок бытовой техники из СНГ в РФ

Аналитик Сагалаев: одна из причин роста поставок техники из СНГ в РФ — дефицит полупроводников
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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После ухода иностранных компаний с российского рынка в магазинах выросли цены и стал ощущаться дефицит электроники и бытовой техники, рассказал «Известиям» финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев, комментируя рост поставок бытовой техники в Россию из стран СНГ.

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«Хотя поставки от некоторых ушедших брендов продолжаются, но их объемы значительно сократились. Европейские компании, возможно, не хотят поставлять товары напрямую в Россию, даже если их продукция не подпадает под санкции», — отметил он.

Как напомнил эксперт, чтобы бороться с дефицитом товаров, в том числе бытовой техники, российское правительство 21 июня 2022 года одобрило закон, легализующий параллельный импорт в РФ.

«Параллельный импорт предполагает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, например, через третьи компании. Армения, Казахстан и Россия входят в Евразийский экономический союз, а значит, между ними нет таможенных границ, поэтому объемы параллельного импорта бытовой техники и электроники резко выросли», — объяснил он.

Кроме того, по его словам, на фоне высоких цен на иностранную бытовую технику известных фирм, россияне стали активно покупать новые бренды базового и среднего ценового диапазона, в том числе и из стран СНГ. В результате продажи бытовой техники из СНГ в РФ выросли почти в два раза за 2022 год, добавил он.

«Другой момент такого резкого увеличения объемов поставок — это глобальный дефицит полупроводников. Поэтому многие фирмы-производители могут использовать комплектующие из электроники или бытовой техники для своих нужд», — уточнил Сагалаев.

Аналитик привел данные Евростата, согласно которым за январь–август 2022 года Армения импортировала из Евросоюза (ЕС) больше бытовой техники, чем за последние два года. Также в числе поставщиков бытовой техники в Россию значится и Казахстан. За август 2022 года Казахстан импортировал холодильников из стран ЕС на сумму $21,4 млн, что в три раза превышает показатель за аналогичный период 2021 года.

«В то же время поставки холодильников из Казахстана в Россию выросли примерно в десять раз по сравнению с предыдущим годом. В 2022 году страна также поставила в Россию на сумму $7,5 млн стиральных машин по сравнению с почти нулевым показателем в предыдущие два года», — рассказал Сагалаев.

Ранее, 29 октября, агентство Bloomberg написало, что поставки бытовой техники в Россию из Армении и Казахстана вызвали беспокойство у властей Евросоюза, которые считают, что бытовая техника затем перепродается в РФ. Европейских чиновников беспокоит, что отдельные компоненты поставляемых товаров могут якобы использоваться в военных целях.

Глава Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин 20 октября заявил, что в РФ по параллельному импорту было ввезено 1,6 млн т товаров общей стоимостью $12,6 млрд. До этого, 20 сентября, глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал «Известиям», что по параллельному импорту в Россию ввезут товаров на $20 млрд по итогам этого года.

Некоторые иностранные компании с февраля 2022 года приостановили деятельность в РФ или объявили об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.

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