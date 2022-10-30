Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков назвал условие для переговоров Путина и Байдена
Общество
Правительство дополнило перечень недружественных России стран
Мир
Посольство в Южной Корее сообщило о гибели четвертой россиянки после давки в Сеуле
Мир
В Херсонской области заявили о подготовке ВСУ к наступлению
Общество
В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды
Происшествия
Украинские войска обстреляли Ясиноватую снарядами натовского калибра
Мир
Президент Южной Кореи объявил национальный траур после давки в Сеуле
Мир
Москва обеспокоилась стремлением Варшавы разместить у себя ядерное оружие США
Мир
В Финляндии предупредили о риске смертей от холода из-за энергокризиса
Общество
Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником
Происшествия
Энергодар оказался обесточен после удара ВСУ по инфраструктуре города
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Новосибирске
Сюжет:

Bloomberg узнал об опасениях в ЕС из-за экспорта бытовой техники в Россию

Bloomberg сообщил об опасениях ЕС из-за поставок молокоотсосов в Россию
0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поставки бытовой техники в Россию из Армении и Казахстана вызывают беспокойство у властей Евросоюза. Об этом 29 октября сообщило агентство Bloomberg.

Оно привело данные, что за восемь месяцев 2022 года Армения импортировала стиральных машин из Евросоюза больше, чем за два года. Кроме того, импорт холодильников Казахстаном в августе в три раза превысил прошлогодний показатель за тот же месяц.

Градус преткновения: производители спиртного выступили против параллельного алкоимпорта
Чем опасен свободный ввоз элитных крепких напитков

Также резко вырос спрос на электрические молокоотсосы. Несмотря на то что в Армении и Казахстане падает рождаемость, поставки приборов в первом полугодии 2022 года выросли в три и пять раз соответственно.

Европейские чиновники считают, что бытовая техника затем перепродается в Россию. Их беспокоит, что отдельные компоненты поставляемых товаров могут использоваться в военных целях. Так, в прошлом официальные лица уже заявляли, что находили детали от стиральных машин и холодильников в российских танках.

20 октября глава Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Булавин сообщил, что в Россию по параллельному импорту было ввезено 1,6 млн т товаров общей стоимостью $12,6 млрд.

Месяцем ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил «Известиям», что по параллельному импорту в Россию ввезут товаров на $20 млрд по итогам 2022 года.

Кроме того, Мантуров заявлял, что параллельный импорт в Россию будет работать до конца 2023 года.

По информации Минпромторга, товары легкой промышленности, изделия из металлов и пластмасс, автомобили и автомобильные запчасти, бытовая техника и электроника — самые популярные категории в параллельном импорте.

Параллельный импорт ввели в связи с уходом ряда зарубежных брендов с российского рынка. В Минпромторге обещали пересматривать перечень товаров раз в квартал.

Некоторые заграничные компании приостановили деятельность в России или прекратили поставки на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных на фоне проводимой с 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022