Bloomberg узнал об опасениях в ЕС из-за экспорта бытовой техники в Россию

Поставки бытовой техники в Россию из Армении и Казахстана вызывают беспокойство у властей Евросоюза. Об этом 29 октября сообщило агентство Bloomberg.

Оно привело данные, что за восемь месяцев 2022 года Армения импортировала стиральных машин из Евросоюза больше, чем за два года. Кроме того, импорт холодильников Казахстаном в августе в три раза превысил прошлогодний показатель за тот же месяц.

Также резко вырос спрос на электрические молокоотсосы. Несмотря на то что в Армении и Казахстане падает рождаемость, поставки приборов в первом полугодии 2022 года выросли в три и пять раз соответственно.

Европейские чиновники считают, что бытовая техника затем перепродается в Россию. Их беспокоит, что отдельные компоненты поставляемых товаров могут использоваться в военных целях. Так, в прошлом официальные лица уже заявляли, что находили детали от стиральных машин и холодильников в российских танках.

20 октября глава Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Булавин сообщил, что в Россию по параллельному импорту было ввезено 1,6 млн т товаров общей стоимостью $12,6 млрд.

Месяцем ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил «Известиям», что по параллельному импорту в Россию ввезут товаров на $20 млрд по итогам 2022 года.

Кроме того, Мантуров заявлял, что параллельный импорт в Россию будет работать до конца 2023 года.

По информации Минпромторга, товары легкой промышленности, изделия из металлов и пластмасс, автомобили и автомобильные запчасти, бытовая техника и электроника — самые популярные категории в параллельном импорте.

Параллельный импорт ввели в связи с уходом ряда зарубежных брендов с российского рынка. В Минпромторге обещали пересматривать перечень товаров раз в квартал.

Некоторые заграничные компании приостановили деятельность в России или прекратили поставки на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных на фоне проводимой с 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.