Мэр Донецка заявил об обстреле города ВСУ из артиллерии натовского калибра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут огонь по Донецку из артиллерии калибра НАТО. Об этом в понедельник, 31 октября, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«В четырех районах города используется натовская артиллерия, бьют по жилым кварталам», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Кулемзин подчеркнул, что для обстрелов использовались реактивные системы залпового огня и 155-миллиметровые артиллерийские орудия натовского образца.

Также мэр сообщил, что ВСУ продолжают хаотично бить по Донецку, под обстрелом находятся четыре района города.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Валентин Трушнин сообщил о взрывах в центре Донецка. По его словам, взрывы раздались в районе бизнес-центра Sky City. Позже Кулемзин заявил, что в результате обстрелов ВСУ Донецка зафиксированы попадания в жилые дома и возгорания.

До этого, 29 октября, подполковник народной милиции, депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский сообщил, что ВСУ почти полностью перешли на самые дальнобойные артиллерийские системы.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».