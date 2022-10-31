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Мэр Донецка рассказал о попадании снарядов в жилые дома после обстрела ВСУ

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Фото: Соцсети
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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксированы попадания в жилые дома.

«Зафиксированы попадания в жилые дома по проспекту Ватутина. В результате возникли возгорания», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Ранее 31 октября корреспондент «Известий» Валентин Трушнин сообщил о том, что в центре Донецка прогремели взрывы. По его словам, взрывы раздались в районе бизнес-центра Sky City.

До этого, 29 октября, подполковник народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский сообщил, что ВСУ почти полностью перешли на самые дальнобойные артиллерийские системы.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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