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Эндокринолог дала советы по питанию в осенне-зимний сезон

Эндокринолог Вавилова посоветовала добавить в рацион тыкву и капусту, чтобы избежать набора веса зимой
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Фото: Global Look Press/imagebroker/Lydie Gigerichova
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Многие отмечают осенью повышенный аппетит наряду с ощущением сонливости и упадка сил. Врач-эндокринолог «ИНВИТРО-Урал» Алёна Вавилова рассказала «Известиям», с чем связаны такие изменения, а также дала советы о том, как правильно питаться с наступлением холодов, чтобы избежать набора веса.

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Как пояснила эксперт, в холода терморегуляция организма перестраивается, ускоряется метаболизм, а еда служит основным «топливом» в этом процессе. Из-за этого люди чаще чувствуют голод, поскольку такие сигналы мозг подает организму.

«Как правило, в холодное время года мы едим более калорийную и питательную пищу, так организм человека готовится к зиме. Климат и время года оказывают свое влияние на наши потребности в энергии, и если человеку холодно, он, конечно, предпочитает более калорийные продукты для восполнения недостающей энергии», — указала врач.

По ее словам, изменения пищевого поведения в холодное время также связаны с так называемой осенней хандрой, когда формируется нехватка гормонов радости. В таком состоянии человек начинает заедать стресс чем-то сладким, появляется склонность к перееданию. При этом стимулом к приему пищи становится не голод, а эмоциональный дискомфорт. Организм начинает использовать не жировые запасы, а вещества, попавшие в кровь после очередного приема пищи.

Также Вавилова рассказала об опасности развития авитаминоза в холодное время, поскольку в рационе сокращается количество свежих фруктов и овощей, в организм поступает меньше солнечного света. Но витамины и питательные микроэлементы — это основа умственной и физической активности, которые помогают обеспечивать правильную работу систем организма, а также активируют иммунную систему. Именно из-за недостатка витаминов с приходом холодов по утрам становится сложнее просыпаться, в течение дня может чувствоваться вялость.

В связи с этим эндокринолог призвала осознанно подойти к питанию в холодное время года.

«Если вам постоянно хочется чем-то перекусить замените печенье и чипсы на овощные палочки или фруктовые слайсы, сделайте перекусы полезными и пейте больше чистой негазированной воды. Включите в рацион сезонные овощи и фрукты: тыква, зимние яблоки, грибы, цветная и белокочанная капуста, гранаты и репа», — посоветовала она.

Кроме того, специалист порекомендовала пить больше горячего чая с лимоном, мятой, имбирем; добавить в рацион продукты, богатые белком (жирная рыба, тунец, бобовые); есть супы и сезонные овощи — на пару или тушеные. В то же время не следует совмещать прием пищи с просмотром новостей или работой, добавила Вавилова.

Ранее в октябре врач-инфекционист Андрей Поздняков перечислил главные способы укрепления иммунитета в сезон холодов. По его словам, все иммунологи сходятся во мнении, что действительно иммунную систему можно укрепить, соблюдая базовые правила здорового образа жизни, включая полноценное питание и достаточный сон. При этом врач призвал быть осторожным с применением растительных препаратов и иммуномодуляторов.

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