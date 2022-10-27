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Названы главные способы укрепления иммунитета в сезон холодов

Врач Поздняков предостерег от применения растительных препаратов для укрепления иммунитета
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Укрепить иммунитет осенью помогут несколько простых правил, включающих полноценное питание и достаточный сон. При этом следует быть осторожным с применением растительных препаратов и иммуномодуляторов, подчеркнул в беседе с «Известиями» врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

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По его словам, все иммунологи сходятся во мнении, что действительно иммунную систему можно укрепить, соблюдая базовые правила здорового образа жизни.

«Это полноценное питание, нормальный сон 7–8 часов ежедневно, а также избегание стресса. Это те самые простые рекомендации, которые сложно соблюдать в современных реалиях. На работу иммунной системы влияют именно эти три фактора, всё остальное не дает достаточно выраженного эффекта», — указал специалист.

Он отметил, что с целью подготовки организма к сезонным заболеваниям часто используются растительные препараты, такие как эхинацея, элеутерококк и женьшень. Однако важно помнить, что, во-первых, клинических испытаний не проводилось, а во-вторых, любые травяные препараты могут по-разному влиять на организм в зависимости от индивидуальных особенностей человека, то есть травы могут оказать положительный эффект, никак не повлиять на организм или оказать токсическое воздействие. Прямых противопоказаний к применению растительных препаратов нет, но и рекомендаций тоже не разработано.

«Также существует такая группа препаратов, как иммуномодуляторы, но многие специалисты ставят под сомнение их эффективность. Если и применять их, то строго под контролем лечащего врача-иммунолога, который разбирается в этих препаратах», — подчеркнул Поздняков.

Врач пояснил, что в случае полноценного питания и получения достаточного количества солнечного цвета человек вряд ли столкнется с дефицитом витаминов. Если же эти правила игнорируются, например при частом употреблении фастфуда, это отражается и на иммунной системе. И в таком случае помимо нормализации питания в соответствии с рекомендациями диетолога рекомендуется пропить курс витаминов, которых не хватает в данном конкретном случае.

«Также стоит отдельно упомянуть витамин D, выработка которого зависит в большей степени от инсоляции, чем от питания. Лучше проверить его уровень и в случае выявления дефицита пропить курс. При этом важно помнить, что дозировку витамина и срок длительности приема определяет лечащий врач», — указал эксперт.

Он также предостерег от неправильного закаливания, подчеркнув, что такой способ укрепления иммунитета должен быть поступательным и системным. Если без подготовки, к примеру, искупаться в проруби, то это может серьезно навредить организму. Как добавил Поздняков, в целом о пользе закаливания можно судить по тому факту, что люди, которые живут в холодном климате и поневоле закалены, как правило, имеют хороший иммунитет и редко болеют.

Ранее в октябре главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников раскритиковал распространенное мнение о необходимости пропотеть при лечении ОРВИ. Специалист объяснил, что дополнительный нагрев тела из-за питья горячего чая и потения под одеялом провоцирует увеличение нагрузки на сердце и сосуды.

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