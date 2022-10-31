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Благоустройство территорий вокруг 28 водоемов завершили в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Благоустройство территорий, прилегающих к водоемам, завершили в Московской области в рамках программы «100 прудов и озер». Местных жителей обеспечили беспрепятственным доступом к воде, пешеходными дорожками и местами для отдыха.

Работы выполнены на Купавинском пруду в Богородском округе, на каскаде прудов на реке Семиславка в Воскресенском. В Дедовске благоустроили Дедовский пруд, в Коломне навели порядок вокруг Репинского пруда. Во время благоустройства специалисты проводили очистку береговой линии. На водоемах были построены деревянные пирсы и оборудованы подходы к воде. На некоторых территориях потребовалось обновление песчаного покрытия на пляжах. Также рабочие обустраивали парковочные пространства, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Там, где раньше была неухоженная, заросшая бурьяном территория, теперь – очищенная береговая линия, удобные пешеходные дорожки и места для отдыха со скамьями», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Министр также отметил, что при благоустройстве использовались скамьи и урны из переработанного пластика.

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