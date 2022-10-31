Сомнолог назвал способы справиться с бессонницей

Врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов перечислил в понедельник, 31 октября, способы, которые могут помочь справиться с бессонницей.

Специалист отметил, что для бессонницы характерны следующие симптомы: засыпание более 30 минут, ночные пробуждения с общей длительностью бодрствования более 30 минут, ранние утренние пробуждения за 30 минут до звонка будильника, а также поверхностный, неосвежающий сон.

В результате плохого ночного сна в течение дня человек отмечает разбитость, сниженную работоспособность, плохое настроение и раздражительность.

«В свою очередь, бессонница еще больше снижает устойчивость человека к стрессу, постепенно развивается тревожное или даже депрессивное состояние. В более редких случаях на фоне стресса усиливаются проявления других имеющихся расстройств сна, таких как снохождение, сноговорение, ночные кошмары, сонный паралич», — сказал Бузунов в беседе с Lenta.Ru.

По словам сомнолога, так как причиной бессонницы является стресс, нужно направить на него основной вектор своего внимания. Чтобы успокоить нервную систему, нужно отказаться от кофеина, который снижает порог возбудимости нервной системы и усиливает степень стресса.

Также стоит отказаться и от бурных, но бессмысленных обсуждений проблем с окружающими людьми. Также врач посоветовал сократить просмотр новостей, вызывающих стресс, до 15 минут в день, и лучше делать это в первой половине дня.

«Нужно внедрить в свой образ жизни физические нагрузки или увеличить их интенсивность. Физическая активность — эффективный способ «переработать» стресс и стать спокойнее, так как во время нее разрушаются гормоны тревоги (кортизол, адреналин и другие). Заниматься спортом желательно минимум по 30–40 минут в день пять раз в неделю», — сказал Бузунов.

Специалист порекомендовал создать четкий режим, чтобы ложиться и вставать в одно и то же время. Длительность пребывания в постели должна быть всегда такой же, как обычно в рабочий день.

Врач отметил, что не стоит «насильно» пытаться погружать себя в сон. Если ночью не спится, не надо лежать в постели.

«Вставайте, включите свет, займитесь чем-нибудь спокойным — например, чтением книги или хозяйственными делами. Захочется спать — вот тогда ложитесь. Ничего страшного, если на следующий день вы встанете невыспавшимся. Зато на следующую ночь поспите лучше», — отметил сомнолог.

При этом не стоит спать днем, даже если очень хочется, иначе можно нарушить процесс засыпания вечером.

«Если причина стресса — это ситуация, которую вы способны решить, то составьте четкий план действий по ее преодолению», — сказал эксперт.

Если расстройство сна появилось недавно, врач рекомендовал немедленно прибегнуть к вышеперечисленным советам. В большинстве случаев состояние сна улучшается в течение двух-трех недель. Если сон не восстанавливается, необходимо обратиться к сомнологу.

28 октября врач-сомнолог функциональной диагностики медицинского центра «Консультант» Наталья Бондарева рассказала, что сны видят почти все люди, просто некоторые не могут их запомнить.

По словам специалиста, обычно за ночь человек видит четыре-пять снов. Исключениями являются люди, страдающие от психических заболеваний. Но запомнить сон получается только в момент пробуждения на фазе быстрого сна.

Ранее сомнолог, специалист Европейского общества исследования сна Александр Мельников объяснил, что в определенных случаях пробуждение в ночное время является вариантом нормы, а порой следует обратиться за помощью к специалисту. Нормальными считаются несколько пробуждений за ночь в течение короткого времени.

Врач обратил внимание, что человеку следует понаблюдать, насколько быстро после такого ночного пробуждения он может заснуть. Если погрузиться в сон в такой ситуации долго не получается, это может говорить о бессоннице, сообщает телеканал «Звезда».