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В Хорватии поддержали слова Путина о завершении главенства Запада

Читатели Advance поддержали слова Владимира Путина после его выступления на «Валдае»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Читатели хорватского портала Advance поддержали слова президента РФ Владимир Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» о том, что Запад не может больше главенствовать над миром. Свои комментарии они оставили под статьей об этом выступлении.

«Россия не считает себя врагом Запада»
Валдайская речь Владимира Путина — о неизбежной многополярности, самом важном десятилетии и угрозе ядерного конфликта

«Снова великая речь и великие идеи президента Владимира Путина. Воистину великий человек и великий оратор», — высказался пользователь с ником Duro.

Другой читатель сравнил президентов России и США.

«В отличие от Владимира Путина, который говорит без бумажки часами, Джо Байден три раза потерялся бы, шесть раз просил бы маму, пять раз пожал бы руку воздуху, а еще ему потребовался бы грузовик бумажек, чтобы не забыть, с чего он начал…» — сыронизировал Data.

Третий пользователь поддержал слова президента РФ, отметив, что западные страны за последнее время принесли миру много проблем.

«Что бы меня обрадовало, так это если бы Запад когда-нибудь расплатился за все те злодеяния, которые творил по всему миру. Я говорю в том числе о Великобритании, США, Испании, Франции, Нидерландах, Италии», — написал George.

28 октября, комментируя это выступление, читатели британского Daily Mail также поддержали заявления Путина. Они согласились с тезисом российского лидера о том, что страны Запада уже не в могут диктовать свою волю всему миру.

До этого, 27 октября Путин на «Валдае» заявил, что исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается, ожидается непредсказуемое десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Путин подчеркнул, что на сегодняшний день формируется будущее мировое устройство, где необходимого выслушать каждого и принять во внимание любую точку зрения. Кроме того, важно избежать навязывания единой истины, резюмировал глава государства.

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