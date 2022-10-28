Читатели Daily Mail поддержали Путина и призвали поставить США на место

Читатели британского Daily Mail поддержали заявления президента России Владимира Путина о том, что страны Запада уже не в могут диктовать свою волю всему миру.

«Путин абсолютно прав. Мир, свободный от западного деспотизма, был бы раем», — отметил один из комментаторов.

Другой комментатор отметил, что во всем виновато НАТО.

«Избавьтесь от НАТО, избавьтесь от войн», — указал пользователь с ником Mime2022.

Некоторые пользователи высказались о том, что фактическая обстановка сложилась из-за недальновидной политики США по отношению к РФ.

«Звучит довольно разумно для меня. Соединенные Штаты растратили тридцать лет, когда мы могли превратить Россию в нашего надежного союзника после окончания холодной войны. Постоянная демонизация со стороны в основном демократов, правильно или неправильно, поставила мир в большую опасность. Если бы мы были в непосредственной близости в мирное время, проблемы можно было бы решить полюбовно. Вы не должны любить Россию, но вы должны уважать ее. Ястребы-демократы ничему не учатся», — отметил пользователь с никнеймом Saintintraining

Еще один из читателей подметил, что господство Запада в мире подходит к концу.

«Западное господство подходит к концу. Надеемся, что Америка сможет отказаться от своего господства, не делая ничего глупого», — резюмировал он.

Ранее, 27 октября, в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» российский лидер отметил, что Запад в последние годы предпринял целый ряд шагов на обострение ситуации, в числе которых — разжигание на Украине. Политика Запада — «опасная, кровавая и грязная игра, в которой не ставятся во внимание интересы других государств».