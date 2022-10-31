Мэр Белгорода подал в отставку
Глава администрации города Белгорода Антон Иванов написал заявление об уходе. Об этом 31 октября сообщил губернатора региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Иванов, по словам главы Гладкова, перейдет на другую работу.
«Исполнять обязанности начал первый заместитель главы администрации Валентин Валентинович Демидов», — заявил губернатор.
Иванов родился 2 февраля 1985 года в городе Мары (Республика Туркменистан).
С 2014 по 2016 год был заместителем руководителя комитета строительства, транспорта, ЖКХ и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района.
В 2016 году стал первым заместителем начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области.
В октябре 2021 года Иванов возглавил аппарат администрации Белгорода, затем занял пост первого заместителя главы. В конце декабря депутаты Белгородского городского совета избрали его на пост мэра города.