Вертолеты Ка-52 получили повреждения после взрывов под Псковом

Два вертолета Ка-52 получили повреждения после взрывов в Псковской области. Об этом сообщил 31 октября источник «Известий».

По его данным, инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 30 октября, на территории вертолетной площадки в Островском районе. Тогда произошли три взрыва, в результате которых и пострадали два вертолета Ка-52, принадлежащие 2-й эскадрильи 17-й бригады армейской авиации Западного военного округа (ЗВО).

Собеседник «Известий» уточнил, что у вертолетов была повреждена обшивка. По его словам, они находились не в летном состоянии, были на плановом ремонте в технико-эксплуатационной части.

Причины взрывов на сегодняшний день не установлены, обстоятельства произошедшего выясняются.

27 октября стало известно, что на севере Томской области произошел пожар в ремонтном боксе арочного типа с вертолетом Ми-8 внутри. В результате пожара машина полностью сгорела, также обгорел ангар. Общая площадь возгорания составила 480 кв. м. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправного отопителя.