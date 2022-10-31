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Рассекречены документы об убийствах граждан СССР польскими боевиками в конце ВОВ

ФСБ рассекретила документы об убийствах граждан СССР боевиками «Армии Крайовой» в конце ВОВ
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ рассекретила архивные документы о преступлениях боевиков польской организации «Армия Крайова» (АК) против граждан СССР в конце Великой Отечественной войны. Об этом 31 октября сообщили «РИА Новости».

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Организация подчинялась эмигрантскому правительству Польши, находившемуся в Лондоне. В документе говорится, что польские боевики убивали советских граждан, тем самым пытаясь помешать установлению мира на территориях, освобожденных от немецко-фашистской армии. Их целью было возродить «великопольское государство».

Например, в материалах рассказывается о терактах, совершенных ими в Белоруссии и Литве в 1944 году и с января по апрель 1945 года. По сообщениям НКВД Белорусской ССР, было совершено около 70 терактов и убийств мирных советских граждан, а также военных, представителей органов власти, сотрудников предприятий и учителей.

В частности, в декабре 1944 года был задержан командир отделения 2-го «аковского» района Вильнюса Войцех Капшицкий, который признался, что вместе с другими военными получил распоряжение коменданта округа АК убить Вишневского Януша, заподозренного в лояльности к органам советской власти.

Кроме того, в сентябре того же года в Гродненской области банда Ивана Борисевича по кличке Крысь с почти двумя десятками боевиков убила двух работников районного потребительского общества — Владимира Телица и Геннадия Быковского.

Ранее, в июне, ФСБ опубликовала документы с данными о латышских карателях, действующих в годы ВОВ, помогавших фашистам убивать евреев — мирных жителей СССР, Франции, Румынии, Польши, Германии и Австрии. Исходя из рассекреченных сведений, после оккупации Латвийской ССР местные коллаборационисты поступили на службу к гитлеровской Германии, активно участвуя в «решении еврейского вопроса». Каратели принимали участие в массовых убийствах, грабежах и садистских издевательствах по отношению к своим жертвам.

В конце августа управление ФСБ России по Омской области рассекретило документ о преступлениях гитлеровцев во время оккупации Бородянского района Киевской области в годы Великой Отечественной войны. В акте, который составила специальная советская комиссия в ноябре 1943 года после освобождения Бородянского района Красной армией, регистрировались факты жестоких преступлений нацистов.

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