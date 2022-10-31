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В новосибирском минздраве рассказали о состоянии сбитого мальчика

В новосибирском минздраве сообщили о тяжелом состоянии сбитого депутатом мальчика
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Фото: ТАСС/EPA/Jens Büttner
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Шестилетний мальчик из Татарска Новосибирской области, которого на машине сбил районный депутат, остается в тяжелом состоянии. Об этом сообщили 31 октября в региональном правительстве со ссылкой на министра здравоохранения области Константина Хальзова.

«Состояние ребенка стабильно тяжелое, он находится в реанимации Центральной районной больницы, ему оказывается вся необходимая помощь. Также помощь врачам районной больницы оказывает Консультационный центр областной клинической больницы», — говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.

Отмечается, что ситуацию на свой личный контроль возьмет глава Татарского муниципального района Новосибирской области Юрий Вязов.

ДТП под Новосибирском произошло накануне. Отмечалось, что депутат «Единой России» Мамонтов сбил ребенка на повороте, вышел из машины осмотреть мальчика, а после сел в салон и скрылся с места.

По словам матери пострадавшего Светланы Черноморовой, мальчик смог сам дойти домой, его привел соседский ребенок, который услышал звук аварии. Женщина уточнила, что у сына была большая рваная рана на голове, в больнице врачи наложили швы. Кроме того, у него диагностировали перелом седалищной кости. После отделения хирургии он был переведен в реанимацию, добавила Черноморова.

Также мать сообщила, что ей поступил звонок из ФСБ Новосибирской области, сотрудники которого сообщили о готовности приехать в приемный покой, чтобы предложить любую помощь.

По факту аварии возбуждено два административных дела по ст. 12.24 и 12.27 КоАП «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП».

Как сообщила «Известиям» руководитель регионального исполкома партии Юлия Швец, народного избранника исключат из партии. Она отметила, что поступок Мамонтова «не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения», поскольку он сбил ребенка и оставил его на дороге без помощи.

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