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Сбитому депутатом мальчику с переломом помогали очевидцы

Сбитый новосибирским депутатом мальчик дошел до дома сам, парламентарий уехал с места ДТП
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Фото: камеры видеонаблюдения
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Сбитый новосибирским депутатом мальчик смог сам дойти домой. Об этом в понедельник, 31 октября, «Известиям» рассказала мать пострадавшего Светлана Черноморова.

По ее словам, ребенка привел домой соседский мальчик с первого этажа, который услышал звук аварии и выбежал к пострадавшему.

Черноморова рассказала, что у ребенка большая рваная рана на голове. Врачи уже наложили швы. Помимо этого, диагностирован перелом седалищной кости. Также она сообщила, что в настоящий момент медики собрали консилиум.

«Он лежит, сегодня начал болеть живот у него. Ночью не жаловался и вчера вечером, а сегодня главное — животик болит. По УЗИ вчера вроде как органы целы, но почему тогда он болит? От удара, от ушиба? Не знаю», — рассказала мать пострадавшего ребенка.

Кроме того, она подтвердила, что виновником аварии является местный депутат Сергей Мамонтов. Полиция вчера брала объяснение с мальчика, пока тот не спал. Сегодня сотрудники правоохранительных органов должны вновь приехать к семье пострадавшего, Черноморова их ожидает.

Также мать пострадавшего ребенка сообщила о звонке из ФСБ Новосибирской области. Сотрудники готовы были приехать в приемный покой, чтобы предложить любую помощь, какая будет необходимо, а также попросили Черноморову сохранить номер телефона для дальнейшей связи.

По факту аварии возбуждено два административных дела по статьям 12.24 и 12.27 КоАП («Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП»).

Кроме того, по указанию прокурора в понедельник в районном отделении полиции зарегистрировано сообщение о преступлении, предусмотренном статьей 125 УК РФ («Оставление в опасности»). В настоящее время проводится уголовно-процессуальная проверка.

Накануне стало известно, что депутат «Единой России» совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов сбил маленького ребенка, а затем скрылся с места происшествия, не оказав ему помощи. «Скорую» и полицию вызвали очевидцы происшествия. Ребенка доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Виновник происшествия был объявлен в розыск, но через некоторое время он сам явился в местный отдел полиции.

Позднее руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец заявила, что Мамонтов будет исключен из партии.

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