11 автомобилей столкнулись на МКАД

11 автомобилей столкнулись на внутренней стороне 61-го км МКАД. Об этом 31 октября сообщил источник «Известий».

Авария произошла в районе развязки с Рублевским шоссе. В результате столкновения один человек пострадал. По предварительной версии, причины аварии ― сложные погодные условия и начавшийся снегопад.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», ― сообщил дептранс в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в настоящий момент занято три полосы из пяти. Из-за этого движение в районе аварии осложнено.

Ранее в этот день стало известно, что дорожным службам понадобилось 6,5 часа, чтобы возобновить движение на Рябиновой улице, где ранее столкнулись около 50 автомобилей.

В результате ДТП три человека пострадали. Еще двое нуждались в медицинской помощи. Один из участников столкновения рассказал, что на дорогах в тот момент было скользко.