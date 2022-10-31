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Последствия массового ДТП на западе Москвы устранили спустя 6,5 часов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Последствия массового ДТП на Рябиновой улице на западе Москвы устранили через 6,5 часов, движение по проезжей части открыто. Об этом 31 октября сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Проезжая часть освобождена», — говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.

Накануне, в воскресенье вечером, около 50 автомобилей столкнулись на Рябиновой улице в районе дома 38Ас1 в столице. Сообщалось о трех пострадавших. Еще двое нуждались в медицинской помощи, уточняли в ГУ МВД.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Как рассказал участник аварии, на дорогах в момент ДТП было скользко. Сам он ехал на скорости 50–60 км/ч, когда колесо его машины начало заносить. Затем в его автомобиль врезался мотоцикл.

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