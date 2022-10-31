Последствия массового ДТП на западе Москвы устранили спустя 6,5 часов

Последствия массового ДТП на Рябиновой улице на западе Москвы устранили через 6,5 часов, движение по проезжей части открыто. Об этом 31 октября сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Проезжая часть освобождена», — говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.

Накануне, в воскресенье вечером, около 50 автомобилей столкнулись на Рябиновой улице в районе дома 38Ас1 в столице. Сообщалось о трех пострадавших. Еще двое нуждались в медицинской помощи, уточняли в ГУ МВД.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Как рассказал участник аварии, на дорогах в момент ДТП было скользко. Сам он ехал на скорости 50–60 км/ч, когда колесо его машины начало заносить. Затем в его автомобиль врезался мотоцикл.