Участник массового ДТП в Москве рассказал о подробностях аварии

Участник массового столкновения машин в Москве рассказал «Известиям» подробности случившегося.

По словам водителя, на дорогах в тот момент было скользко.

«Я ехал небыстро, 50–60 [км/ч]. У меня начало заносить колесо, начал чуть притормаживать. Всё, нормально, еду дальше», ― рассказал он.

По словам водителя, непонятно, что именно спровоцировало ДТП: «То ли кто-то начал тормозить, то ли еще что-то случилось. В меня ушел мотоцикл. Соответственно, меня понесло, я прокатился метров 60».

30 октября около 50 автомобилей столкнулись на Рябиновой улице в Москве. По последним данным, три человека пострадали. Еще двое нуждаются в медицинской помощи.

Движение на дороге в сторону Мичуринского проспекта перекрыто. На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД.