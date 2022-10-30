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Около 50 автомобилей столкнулись в Москве на Рябиновой улице

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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ДТП с участием около 50 автомобилей произошло на Рябиновой улице Москвы. Об этом сообщил источник «Известий» в воскресенье, 30 октября.

По предварительным данным ГУ МВД, в аварию попали 20 машин. Сообщается о трех пострадавших в ДТП. Еще двое нуждаются в медицинской помощи.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД. Дептранс Москвы полностью перекрыл движение по дороге в сторону Мичуринского проспекта.

Ранее в этот день девять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Краснодаре. По данным «Известий», среди них двое детей.

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