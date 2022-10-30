Девять человек пострадали в ДТП с автобусом и троллейбусом в Краснодаре
Девять пассажиров автобуса госпитализированы в результате ДТП в Краснодаре в воскресенье, 30 октября.
По данным «Известий», среди пострадавших двое детей.
ДТП произошло на улице Красных Партизан. Автобус столкнулся троллейбусом на остановке.
На прошлой неделе рейсовый автобус с 18 пассажирами, следующий по маршруту Снежногорск – Мурманск, опрокинулся при съезде в кювет. Есть пострадавшие. На место ДТП выехали спасательные подразделения, медицинские работники и сотрудники ГИБДД. Движение автомобилей в районе аварии нарушено не было.