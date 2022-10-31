Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ раскритиковало Канаду за позицию по зерновой сделке
Армия
Генштаб пообещал не направлять призывников в зону проведения СВО
Армия
Боец «Вагнера» сообщил о стягивании сил к Артемовску
Мир
В Белоруссии предупредили об ответе на провокации Украины
Общество
В России усилят защиту энергообъектов от атак беспилотников
Мир
Посольство РФ обвинило Лондон в участии в атаке на Севастополь
Мир
СКЦ провел заседание по приостановке участия РФ в зерновой сделке
Происшествия
Около 50 автомобилей столкнулись в Москве на Рябиновой улице
Мир
Во Франции предсказали скорое прекращение США военной помощи Украине
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Мир
Полиция Молдавии задержала 28 участников акции протеста в Кишиневе
Мир
Посол Гаити призвал ввести войска в его страну из-за угрозы захвата власти бандитами

Свыше 6 тыс. человек потерялись в лесах за грибной сезон

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала лета этого года в природной среде заблудились свыше 6 тыс. человек, сообщили «Известиям» в пресс-службе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Нашли живыми более 5 тыс.

Заблудившиеся души: почему в российских городах теряется всё больше людей
В один лишь поисковый отряд «ЛизаАлерт» с начала года за помощью обратилось почти 15 тыс. человек

С 1 июня этого года в отряд поступило 6216 заявок на поиск пропавших в природной среде, найдены живыми 5084 человека, погибшими — 513 человек, рассказали в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». До сих пор не найдены 338 человек.

«За этот период поступало 685 заявок на поиск несовершеннолетних в природной среде», — добавили в отряде.

За этот же период в прошлом году в отряд поступило 6795 заявок на поиск пропавших в природной среде. Тогда 5519 удалось найти живыми, 729 — погибшими, 289 до сих пор не найдены. Кроме того, тогда же было 706 заявок на поиск несовершеннолетних в природной среде.

Особенностью этого года стало позднее начало грибного сезона, добавил председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

«Стандартный грибной сезон заканчивается примерно в двадцатых числах сентября, самый пик — после 10 сентября, в 20-х числах он затухает. Сейчас прошло прилично времени, а мы имеем грибной сезон в полный рост. Люди ходят в лес, есть множество тяжелых поисков одновременно — по три, по пять в сутки на один регион, где люди пошли за грибами», — поделился он.

Поздний грибной сезон, по его словам, означает, что и ночи стали холоднее. А это понижает шансы найти заблудившихся живыми и здоровыми.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поисковый подряд: свыше 6 тыс. человек потерялись в лесах с начала лета

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022