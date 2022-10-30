В Южной Корее восстановили картину трагедии с давкой в Сеуле

Большинство людей в давке в Сеуле погибли на небольшом участке в 18 кв. м. Об этом сообщило 30 октября полицейское управление южнокорейской столицы, пишет газета The Chosun Ilbo.

По данным сеульского метрополитена, вечером 29 октября на ближайшую станцию метро приехали более 130 тыс. человек — в два раза больше, чем днем ранее. Через узкие переулки они устремились на основную улицу, где расположено большинство развлекательных заведений, чтобы отпраздновать Хеллоуин.

По словам очевидцев, толпа была такой плотной, что людям удавалось сделать только пару шагов в минуту. Около 22:15 несколько человек потеряли равновесие и упали, стоявшие за ними тоже не удержались. Как сообщает газета, в определенный момент образовалось шесть-семь слоев из упавших людей.

Одновременно с этим сотни других горожан попытались обойти упавших и плотность толпы от этого только выросла. Параллельно переулок продолжали заполнять и другие люди. В итоге, как отмечают журналисты, на 18 кв. м оказались свыше 300 человек, именно среди них больше всего погибших и пострадавших.

К 23:00 сквозь толпу смогли пробраться врачи и спасатели. Большинство людей, которые упали первыми, были без сознания или мертвы. Многие скончались по пути в больницы.

2022-10-30T044442Z_1330216644_RC2GBX9SOAWP_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE Массовая давка в центре Сеула привела к многочисленным смертям. Трагедия произошла ночью в воскресенье во время празднования Хеллоуина в районе Итхэвон. На фестиваль собралось около 100 тыс. человек, которые оказались зажаты в узком переулке недалеко от отеля Hamilton. Это было первое за три года мероприятие в честь Хеллоуина в Сеуле после снятия многих ограничений, связанных с COVID-19. Сообщается, что в давке погибли россиянки. Подробности — в галерее «Известий» Фото: REUTERS/Yonhap 2022-10-29T182651Z_676434174_RC24BX99J5JM_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE Большинство погибших и пострадавших — молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, из них почти две трети — женщины Фото: REUTERS/Kim Hong-ji 2022-10-29T182641Z_2056570302_RC25BX9UV6G8_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE Причина начавшейся давки точно неизвестна. СМИ сообщают, что ажиотаж начался после информации о нахождении поп-знаменитости неподалеку от места празднования Фото: REUTERS/Kim Hong-ji 2022-10-29T182632Z_729476348_RC25BX990BZE_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE Подчеркивается, что переулок, где спасатели позже обнаружили тела, представляет собой крутой склон. По предположению СМИ, произошло массовое падение людей Фото: REUTERS/Kim Hong-ji 2022-10-29T221509Z_1686218917_RC29BX98K8AJ_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE Отмечающие Хеллоуин попадали со склона, словно домино, при этом выбраться у них самостоятельно не было шансов, поскольку толпа продолжала расти Фото: REUTERS/Kim Hong-ji 2022-10-29T182644Z_554614899_RC24BX99SPMQ_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE Мужчина получает медицинскую помощь на месте происшествия Фото: REUTERS/Kim Hong-ji 2022-10-30T035440Z_1705330022_RC2FBX9SH66M_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE В давке погибли три россиянки, сообщило посольство РФ в Южной Корее. Самой старшей из них было 27 лет, двум другим — 25 лет и 21 год Фото: REUTERS/Yonhap 2022-10-30T033731Z_227186217_RC2FBX9AMWT7_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE Жертвами трагедии в центре Сеула стали в том числе граждане Ирана, Китая, Норвегии и Узбекистана Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji 2022-10-30T041457Z_1969791903_RC2FBX9RXTQY_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE Сотрудники полиции заблокировали место происшествия Фото: REUTERS/Heo Ran 2022-10-30T020218Z_1034616637_RC2DBX90PH63_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с массовой давкой. В своей речи южнокорейский лидер назвал произошедшее «трагедией, которой не должно было случиться» Фото: REUTERS/Heo Ran 2022-10-30T051421Z_698242445_RC2GBX9DIYY0_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE Жители приносят цветы к месту, где погибли и пострадали люди Фото: REUTERS/Heo Ran 2022-10-30T061245Z_1413173888_RC2IBX92043Z_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE Мужчина отдает дань уважения возле места давки во время празднования Хеллоуина Фото: REUTERS/Kim Hong-ji

Согласно последним данным, погибли 154 человека. Агентство Yonhap заявило, что эта давка стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи.

Среди погибших — четыре девушки из РФ, еще одна россиянка госпитализирована. В Южной Корее объявлен национальный траур. Он продлится до 6 ноября.