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Песков объяснил тезис Путина о предстоящем непредсказуемом десятилетии

Песков: Запад будет терять силы в течение ближайшего десятилетия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Запад будет терять свою силу в ближайшее «непредсказуемое десятилетие». Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя выступление главы государства на пленарном заседании «Валдая».

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Песков заявил, что США «рулит» ЕС, Японией и другими странами, которые составляют почти половину мирового ВВП. Однако, по его словам, Соединенные Штаты Америки начали терять силу, и потеряют еще в течение этого «непредсказуемого десятилетия».

Вместе с тем силу будет набирать, по мнению Пескова, другая половина мирового ВВП.

«И вот здесь как раз произойдут <...> отход от вот этой однополярности и переход к другому режиму сосуществования, тому, о котором говорил президент [России Владимир] Путин», — отметил пресс-секретарь президента в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин»

27 октября Путин на «Валдае» заявил, что исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается, ожидается непредсказуемое десятилетие со времен окончания Второй мировой войны.

Бригадный генерал ВВС США в отставке Блейн Холт в интервью Newsmax отметил, что Путин прав в своем предупреждении о том, что мир переживает самое опасное десятилетие со времен Второй мировой войны из-за «вакуума лидерства» в Соединенных Штатах Америки.

Политический аналитик Александр Асафов в беседе с «Известиями» заявил, что выступление Путина на дискуссионном клубе «Валдай» может повлиять на дальнейшие взаимоотношения России с остальным миром.

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