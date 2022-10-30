Скалолазы приняли участие в соревнованиях на плотине в Швейцарии

Соревнования альпинистов прошли на плотине реки Верзаска в Швейцарии. Скалолазы преодолели 180-метровую высоту. Маршрут состоял почти из 400 зацепов, передает телеканал «Известия». Участие приняли восемь команд по два спортсмена в каждой. Только четыре команды смогли пройти в финал. Первое место разделили испанец Лопес и словенец Потокар. Мужчины забрались на вершину плотины за 51 минуту.

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