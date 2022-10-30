В Сеуле установят временные мемориалы после массовой гибели людей в давке
В центре Сеула установят временные траурные алтари, чтобы жители могли почтить память погибших во время давки на праздновании Хеллоуина. Об этом сообщило 30 октября южнокорейское агентство Рёнхап (Yonhap News Agency) со ссылкой на информацию правительства страны.
Один из мемориалов установят на площади Seoul Plaza, другой будет расположен на площади Итхэвон, недалеко от места трагедии.
Массовая давка в центре Сеула произошла во время празднования Хеллоуина около 3:00 воскресенья (21:00 субботы мск). По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.
По последним данным, в результате инцидента 151 человек погиб, еще 82 пострадали. Около 270 считаются без вести пропавшими. Среди погибших три девушки из России.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в стране. Он также пообещал провести тщательное расследование причин трагедии, чтобы не допустить повторения подобного. Траур продлится до 00:00 6 ноября.