Украинские войска обстреляли утром в воскресенье, 30 октября, Ясиноватую, выпустив четыре снаряда натовского калибра. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел был зафиксирован в 07:18 (время совпадает с мск).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая. Выпущено четыре снаряда калибра 155 мм» — сообщило представительство в своем Telegram-канале.

Накануне украинские войска выпустили в сторону Ясиноватой шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В результате обстрела повреждения получили несколько зданий: детский садик, администрация, поликлиника и многоквартирный дом, в котором произошло возгорание.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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