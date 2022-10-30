Пушков осудил пляшущих на фоне трагедии корейцев

Российский сенатор Алексей Пушков в воскресенье, 30 октября, осудил людей, которые продолжили праздновать Хеллоуин, несмотря на трагедию в Сеуле.

«Общество развлечений» не намерено заморачиваться какой-то давкой и даже гибелью 150 человек. Хеллоуин для него важнее. Члены «общества развлечений» хотят и будут развлекаться, несмотря ни на что», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, одной из характерных черт современного общества является ослабление нравственного чувства. Он считает, что на его место приходит стремление к провокации и вечеринкам, «хоть на фоне трупов, хоть на фоне печей Освенцима».

Трагедия в прогулочном районе Сеула Итэвон, где проходило празднование Хеллоуина, произошла вечером в субботу, 29 октября, из-за давки. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.

По данным телеканала YTN, одной из вероятных причин давки может быть появление знаменитости в популярном районе баров и дискотек Итэвон. По последней информации, число жертв составило по меньшей мере 149 человек, пострадало 150 человек.

Кроме того, городские власти сообщили о гибели двух иностранных граждан в давке в Сеуле.

На произошедшее отреагировали президент страны Юн Сок Ёль и премьер-министр Хан Док Су, которые призвали медиков оказать необходимую помощь пострадавшим. Мэр столицы О Се Хун также решил прервать поездку в Европу.