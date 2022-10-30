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Два иностранца погибли в давке в Сеуле

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Фото: REUTERS/Kim Hong-ji REFILE
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Два иностранных гражданина погибли в давке на Хеллоуин в столице Южной Кореи Сеуле. Об этом сообщили городские власти в воскресенье, 30 октября.

ЧП произошло вечером в субботу, 29 октября. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.

Около 3:00 воскресенья (21:00 субботы мск) правительство Сеула разослало гражданам сообщение, в котором попросило всех, кто пребывает недалеко от района инцидента, пойти домой.

По данным телеканала YTN, одной из вероятных причин давки может быть появление знаменитости в популярном районе баров и дискотек Итэвон. По последней информации, число жертв составило по меньшей мере 149 человек, пострадало 150 человек.

На произошедшее отреагировали президент страны Юн Сок Ёль и премьер-министр Хан Док Су, которые призвали медиков оказать необходимую помощь пострадавшим. Мэр столицы О Се Хун также решил прервать поездку в Европу.

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