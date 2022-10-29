Российские войска пресекают все попытки ВСУ прорвать оборону под Сватово и Кременной
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- Российские войска пресекают все попытки ВСУ прорвать оборону под Сватово и Кременной
Украинские войска бронегруппами пытаются прорвать оборону российских войск под городами Сватово и Кременная, однако их атаки остаются безуспешными. Об этом сообщил 29 октября помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«На сватовско-кременском направлении украинские войска не прекращают попыток атаковать русские подразделения, пытаются всё больше и больше вклиниться в наши подразделения большими и малыми группами, с бронегруппой, но все их попытки становятся безуспешными», — рассказал он ТАСС.
25 октября Киселев заявил, что российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским войскам в районе Кременной, в результате удара было подбито более 10 единиц техники ВСУ, а также уничтожен личный состав. Между тем Киселев отметил, что, несмотря на понесенные ВСУ потери, противник всё равно будет продолжать пытаться прорвать оборону в этом направлении.
За день до этого стало известно, что инженеры российской группировки войск «Отважные» начали укрепление линии обороны Сватово – Кременная. Военные также устанавливают невзрывные танковые заграждения для того, чтобы бронетехника украинских войск не смогла преодолеть оборонительный рубеж. После того как бетонные конструкции будут установлены, участок дороги закроют дополнительно еще и противотанковыми ежами, чтобы в случае отхода российских войск противник остался там полностью заблокирован.
16 октября военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат отметил, что ВСУ и украинские наемники мечтали бы получить дорогу, связывающую Кременную и Сватово, как жизненно важную магистраль.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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