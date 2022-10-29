Сенатор Нарусова опровергла информацию о своем уходе из Совфеда
Российский сенатор Людмила Нарусова 29 октября опровергла появившиеся в Сети сообщения о том, что на следующей неделе она якобы уйдет в отставку.
Нарусова в разговоре с «РИА Новости» назвала эту информацию фейковой.
«Кому-то очень хочется это», — сказала она.
Нарусова — вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и мать журналистки Ксении Собчак. С 2016 года представляет Республику Тыва в Совете Федерации. Ее полномочия истекают через четыре года.
Ксения Собчак покинула Россию 26 октября. Она перешла границу Белоруссии и Литвы пешком. В тот день ее коммерческого директора Кирилла Суханова арестовали по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха».
Изначально сообщалось, что Собчак проходит по этому делу подозреваемой. 28 октября стало известно, что ей изменили статус на свидетеля.