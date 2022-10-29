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Сенатор Нарусова опровергла информацию о своем уходе из Совфеда

Член Совфеда Нарусова опровергла информацию об уходе с поста после отъезда Собчак
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский сенатор Людмила Нарусова 29 октября опровергла появившиеся в Сети сообщения о том, что на следующей неделе она якобы уйдет в отставку.

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Нарусова в разговоре с «РИА Новости» назвала эту информацию фейковой.

«Кому-то очень хочется это», — сказала она.

Нарусова — вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и мать журналистки Ксении Собчак. С 2016 года представляет Республику Тыва в Совете Федерации. Ее полномочия истекают через четыре года.

Ксения Собчак покинула Россию 26 октября. Она перешла границу Белоруссии и Литвы пешком. В тот день ее коммерческого директора Кирилла Суханова арестовали по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха».

Изначально сообщалось, что Собчак проходит по этому делу подозреваемой. 28 октября стало известно, что ей изменили статус на свидетеля.

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