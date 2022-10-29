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Глава ЕЦБ Лагард назвала Путина «невероятно проинформированным» человеком

The Irish Times: глава ЕЦБ Лагард назвала Путина «невероятно информированным» человеком
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Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
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Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, вспоминая свои прошлые встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказала, что тогда он произнес на нее впечатление «невероятно информированного» человека.

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«Он [Путин] был невероятно информированным человеком. Поэтому он знал свои документы вдоль и поперек, ему не нужны были его бумаги, он не нуждался в том, чтобы его кто-то подготавливал заранее. Он знал всё это», — цитирует ее газета The Irish Times.

По мнению главы ЕЦБ, эти качества Путина связаны с его работой в КГБ в прошлом.

27 октября Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарной сессии клуба «Валдай», заявил, что исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается, мир ждет непредсказуемое десятилетие со времен окончания Второй мировой войны.

Путин призвал жителей Запада не верить негативу о России. Он отметил, что РФ никогда не имела никаких злобных намерений в отношении европейских государств.

В этом же месяце президент США Джо Байден в интервью CNN назвал Путина «рациональным» лидером, однако подчеркнул, что тот якобы «просчитался» в решениях на Украине.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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