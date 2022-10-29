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Гросси заявил о переходе первенства в экспорте ядерных реакторов к РФ

Глава МАГАТЭ заявил о переходе первенства в экспорте ядерных реакторов от США к России
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Первенство на мировых коммерческих рынках ядерных реакторов перешло от США к России. Об этом заявил в пятницу, 28 октября, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе своего выступления на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

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По его словам, США традиционно были лидерами в коммерческих технологиях ядерной энергетики. Однако в настоящий момент главным поставщиком коммерческих ядерных технологий на мировые рынки является российская компания «Росатом».

«Я слышал, как министр энергетики (США Дженнифер Грэнхолм. — Ред.) заявляла: мы хотим восстановить это лидерство. Конечно, для этого надо переходить от слов к делу. И я вижу, как (в США. — Ред.) принимаются определенные очень интересные решения, чтобы поддержать национальную ядерную промышленность, которая, конечно, незаменима внутри страны ввиду ситуации в энергетике, но также в международном плане», — сказал Гросси.

При этом он отметил у США значительный научно-технический потенциал. Однако, как указал руководитель МАГАТЭ, модели финансирования «Росатома» и Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) отличаются от американских конкурентов. По его словам, это позволяет российским и китайским специалистам действовать на мировых рынках более гибко. Гросси назвал сложившуюся ситуацию вызовом для американских компаний.

При этом Гросси указал на понимание потери лидерства правительством США. Следствием этого он назвал инициативы американских компаний в Восточной Европе. По его словам, в частности, речь идет о Польше, Чехии и Румынии, в которых теперь появляются «американские действующие лица». Руководитель МАГАТЭ обратил внимание на то, что раньше США не участвовали в конкуренции в странах Восточной Европы, но теперь это изменится.

Ранее в этот день глава министерства энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм заявила, что американская электротехническая компания Westinghouse Electric займется строительством первой в истории Польши атомной электростанции (АЭС).

26 октября Грэнхолм сообщила, что в США намерены двигаться к самодостаточности и независимости в вопросе обеспечения ядерным топливом в свете нынешней зависимости от России. Кроме того, по ее словам, страна будет развивать собственную цепочку поставок, которая поможет поддерживать работу национальных реакторов.

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