США заявили о стремлении к независимости от ядерного топлива из РФ

В США намерены двигаться к самодостаточности и независимости в вопросе обеспечения ядерным топливом в свете нынешней зависимости от России. Об этом 26 октября заявила министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм.

Ей задали вопрос о том, почему США не вводит санкции против компании «Росатом» и урана из России в целом, дающего стране около 25% реакторного топлива.

«Соединенные Штаты хотят иметь возможность получать топливо из собственных источников. Именно поэтому мы разрабатываем урановую стратегию, <...> ищем дополнительную крупную сумму к концу года для более полной стратегии», — ответила министр журналистам в рамках международной конференции МАГАТЭ, проходящей в Вашингтоне. Трансляцию пресс-конференции вело управление по ядерной энергии США.

Кроме того, добавила Грэнхолм, страна будет развивать собственную цепочку поставок, которая поможет поддерживать работу национальных реакторов.

В середине июня издание The Hill указывало, что в случае отказа России поставлять США обогащенный уран Вашингтон может столкнуться с негативными последствиями для работы реакторов вплоть до их остановки.

7 июня Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что правительство США рассчитывает отказаться от экспортного урана из России за счет наращивания внутреннего производства. Подчеркивается, что даже при самых благоприятных прогнозах, обещающих развитие собственной энергетическое промышленности, в первое время будет тяжело. Так, на сегодняшний день в США действует только одно коммерческое предприятие по обогащению урана.

Днем ранее президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с возможным дефицитом электрогенерирующих мощностей в стране. Для решения проблемы с обеспечением населения электроэнергией глава государства освободил от ввозных пошлин сроком на два года определенные солнечные элементы и модули, импортируемые из Вьетнама, Камбоджи, Таиланда и Малайзии.

Отношения между США и Россией обострились на фоне проведения российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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