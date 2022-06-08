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США снизят зависимость от урана из РФ с помощью собственного производства

Bloomberg: США хотят снизить зависимость от урана из РФ, нарастив собственное производство
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Правительство США рассчитывает отказаться от экспортного урана из России за счет наращивания внутреннего производства. Об этом во вторник, 7 июня, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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«Администрация Байдена подталкивает законодателей к поддержке плана по закупке обогащенного урана напрямую у отечественных производителей на сумму $4,3 млрд, чтобы сократить зависимость США от поставок российского топлива», — говорится в публикации.

Для реализации данной инициативы необходимо получить одобрение конгресса. При этом американские чиновники справедливо опасаются, что столь радикальный шаг негативно скажется на производственной системе.

Подчеркивается, что даже при самых благоприятных прогнозах, обещающих развитие собственной энергетическое промышленности, в первое время будет тяжело. Так, на сегодняшний день в США действует только одно коммерческое предприятие по обогащению урана, которое, в свою очередь, принадлежит британско-немецко-голландскому консорциуму URENCO Group. Сложно представить, что его мощностей хватит для обслуживания всех промышленных реакторов в стране.

Ранее в этот день Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с возможным дефицитом электрогенерирующих мощностей в стране. Для решения проблемы с обеспечением населения электроэнергией глава государства освободил от ввозных пошлин сроком на два года определенные солнечные элементы и модули, импортируемые из Вьетнама, Камбоджи, Таиланда и Малайзии.

При этом 1 июня Байден заявил, что западные страны обсуждают возможность покупки российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта. Таким образом американский лидер дал понять, что Вашингтон вместе с союзниками ищет варианты сдерживания цен на топливо, которые на фоне антироссийских санкций, затрагивающих поставки энергоносителей, всё сильнее растут.

24 мая стало известно, что более половины граждан Соединенных Штатов Америки не поддерживают введение антироссийских санкций. Это следует из результатов опроса, проведенного совместно агентством Associated Press и исследовательским центром NORC. 51% опрошенных утверждает, что такие меры не должны приниматься в ущерб экономическому благосостоянию США.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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