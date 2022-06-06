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Байден объявил ЧС из-за угрозы дефицита энергопроизводства в США

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Фото: REUTERS/Bing Guan
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Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с возможным дефицитом электрогенерирующих мощностей в стране. Об этом говорится в прокламации, обнародованной 6 июня Белым домом.

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«Я, Джозеф Р. Байден-младший, <...> провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса», — указано в документе.

Также глава государства констатирует наличие «множества факторов», которые угрожают возможностям США производить объемы электричества, удовлетворяющие ожидаемый спрос со стороны потребителей. Для решения проблемы Байден, в частности, освободил от ввозных пошлин сроком на два года определенные солнечные элементы и модули, импортируемые из Вьетнама, Камбоджи, Таиланда и Малайзии.

Ранее, 31 мая, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил о возможном дефиците дизельного топлива и бензина в Европе летом. По его мнению, нефтяной, газовый и электроэнергетический кризис в Европе будет масштабнее, чем кризисы 1970-х и 1980-х годов.

До этого, 15 апреля, вице-премьер РФ Александр Новак, говоря об антироссийских санкциях Запада, отметил, что «дефицит и рост цен на топливо и электричество, спровоцированная инфляция могут привести к дальнейшему увеличению стоимости жизни в странах ЕС и США, а также массовой безработице».

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