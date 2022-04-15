Новак рассказал о последствиях антироссийских санкций для ЕС и США

Антироссийские санкции могут привести к увеличению стоимости жизни в странах Евросоюза (ЕС) и США, а также к массовой безработице. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика» 15 апреля.

По его словам, в Европе уже наблюдается спад промышленного производства, десятки тысяч сотрудников предприятий потеряли работу.

«Некоторые эксперты предсказывают рост инфляции до 7%. Всё это в целом приведет к замедлению темпов роста мировой экономики. Кроме того, дефицит и рост цен на топливо и электричество, спровоцированная инфляция могут привести к дальнейшему увеличению стоимости жизни в странах ЕС и США, а также массовой безработице», — считает Новак.

Вице-премьер добавил, что представители ключевых отраслей европейской промышленности направили письмо в Еврокомиссию с требованием стабилизировать энергетические рынки.

13 апреля корреспондент телеканала Sky News Пол Келсо рассказал, что Великобритания приблизилась к небывалому экономическому кризису: жители сталкиваются не только с ростом цен, но и с падением реальных доходов.

Так, рост цен коснулся сырья и товаров, а также топлива и энергоносителей. По словам журналиста, подорожание наблюдается практически во всех категориях товаров, поступающих на полки магазинов с полей и заводов.

12 апреля немецкое издание Compact сообщило, что введение Германией санкций против РФ приведет ее к краху во всех экономических сферах. В материале отмечалось, что наращивание государственного долга, помощь с вооружением Украине и вероятность отказа от природного газа России не совпадают с интересами ФРГ.

В тот же день издание The New York Times со ссылкой на Бюро статистики труда сообщило о росте потребительских цены в США на 8,5% к концу марта. Это самый высокий уровень инфляции с 1981 года.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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